Целуйте только близких: Иммунолог рассказал, как не подхватить ковид этой осенью

Чтобы этой осенью не заболеть коронавирусом, нужно почаще мыть руки, так как гигиена сильно влияет на инфекционную заболеваемость. А если уже заболели, лучше лечиться дома. Такой совет дал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

"Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни. И прививайтесь от гриппа! Это те самые простые вещи, которые каждый человек может для себя сделать", — пояснил НСН Продеус.