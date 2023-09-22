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22 сентября, 01:01

Целуйте только близких: Иммунолог рассказал, как не подхватить ковид этой осенью

Иммунолог Продеус: Чтобы не заболеть ковидом, нужно чаще мыть руки и прививаться

Чтобы этой осенью не заболеть коронавирусом, нужно почаще мыть руки, так как гигиена сильно влияет на инфекционную заболеваемость. А если уже заболели, лучше лечиться дома. Такой совет дал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

"Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни. И прививайтесь от гриппа! Это те самые простые вещи, которые каждый человек может для себя сделать", — пояснил НСН Продеус.

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Ранее врачи рассказали, что тем, кто ранее вакцинировался или переболел, нет смысла вновь прививаться. Но тем, кто работает с большим числом людей либо пользуется общественным транспортом, нужно обезопасить себя.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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