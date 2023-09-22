Лавров призвал Гутерриша не втягивать ООН в политизированные инициативы по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем украинский конфликт. В частности, в ходе беседы российский дипломат призвал генсека ООН не втягивать представителей ооновских структур в политизированные инициативы по Украине.

Как уточнили в МИД РФ, в ходе переговоров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН стороны обсудили наиболее острые международные проблемы, а также сотрудничество между Россией и ООН.

"В адрес Гутерриша обращён призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса. Заострено внимание на заверениях Генсекретаря ООН воздерживаться от участия в начинаниях, не предполагающих участия всех сторон", — сказано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, российский министр обратил внимание собеседника на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. В их числе, в частности, отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по линии организации.

По мнению Лаврова, в этой связи Гутерришу стоит запустить процедуру арбитража против США, о чём неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН. В завершение встречи глава МИД передал генсеку ООН книгу "Украинские преступления против человечности (2022–2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".