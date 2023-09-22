Водитель автобуса насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Братске

В Братске Иркутской области водитель пассажирского автобуса на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в региональном управлении МВД.

В Братске автобус насмерть сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Видео © VK / Полиция. Новости МВД по Иркутской области

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как подросток наступает на пешеходный переход, после чего оказывается под колёсами автобуса. Девушка успела сделать всего несколько шагов.

"Вчера около 22:00 часов 45-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, двигаясь в жилом районе Энергетик по улице Погодаева, допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося местная жительница от полученных травм скончалась до приезда бригады медиков", — сказано в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находилось пять пассажиров, никто из них не пострадал. Полиции предстоит дать правовую оценку действиям водителя.