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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 07:20

США поднимут в Ливии вопрос прекращения российского влияния в государстве

EADaily: Командующий ВС США в Африке обсудит в Ливии российское присутствие

Начальник африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Эллиотт Лэнгли и спецпосланник США Ричард Норланд прибыли в Ливию, чтобы обсудить возможность предотвращения роста российского влияния в африканском государстве. Об этом пишет EADaily со ссылкой на телеграм-канал "Арабская Африка".

В материале указано, что данный вопрос представители США хотят поднять на встрече с главой Правительства национального единства Абдель Хамидом ад-Дбейбой и несколькими высокопоставленными военными в Триполи.

"Источники также указывают, что американское военное руководство обеспокоено недавним визитом заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова в ливийский город Бенгази", — сообщает издание.

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Лайф рассказывал, что в августе делегация Министерства обороны РФ во главе с замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым посетила Ливию. Там прошли переговоры о перспективах сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.

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Анатолий Симоненко
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