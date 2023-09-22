США поднимут в Ливии вопрос прекращения российского влияния в государстве

Начальник африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Эллиотт Лэнгли и спецпосланник США Ричард Норланд прибыли в Ливию, чтобы обсудить возможность предотвращения роста российского влияния в африканском государстве. Об этом пишет EADaily со ссылкой на телеграм-канал "Арабская Африка".

В материале указано, что данный вопрос представители США хотят поднять на встрече с главой Правительства национального единства Абдель Хамидом ад-Дбейбой и несколькими высокопоставленными военными в Триполи.

"Источники также указывают, что американское военное руководство обеспокоено недавним визитом заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова в ливийский город Бенгази", — сообщает издание.