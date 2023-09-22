США поднимут в Ливии вопрос прекращения российского влияния в государстве
EADaily: Командующий ВС США в Африке обсудит в Ливии российское присутствие
Начальник африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Эллиотт Лэнгли и спецпосланник США Ричард Норланд прибыли в Ливию, чтобы обсудить возможность предотвращения роста российского влияния в африканском государстве. Об этом пишет EADaily со ссылкой на телеграм-канал "Арабская Африка".
В материале указано, что данный вопрос представители США хотят поднять на встрече с главой Правительства национального единства Абдель Хамидом ад-Дбейбой и несколькими высокопоставленными военными в Триполи.
"Источники также указывают, что американское военное руководство обеспокоено недавним визитом заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова в ливийский город Бенгази", — сообщает издание.
Лайф рассказывал, что в августе делегация Министерства обороны РФ во главе с замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым посетила Ливию. Там прошли переговоры о перспективах сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.
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