Захарова уличила во лжи главу ЕК, обвинившую Россию в бомбардировке Хиросимы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале назвала отвратительными и опасными заявления председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес России, которая возложила на РФ ответственность за трагедию в Хиросиме.

Захарова рассказала о вручении наград Атлантического совета 21 сентября, одним из лауреатов которого стал глава Кабинета министров Японии Фумио Кисида. Тогда председатель ЕК хвалила японца за поддержку Украины и борьбу с Россией. Фон дер Ляйен вспомнила, что японский премьер родом из Хиросимы, где в 1945 году после применения американцами ядерного оружия погибли его родственники.

По словам дипломата, глава ЕК не упомянула в своей речи ответственные за это США и пошла ещё дальше, возложив вину за ядерную бомбардировку на Россию. Фон дер Ляйен, говоря о погибших родственниках Кисиды после бомбардировки Хиросимы, сказала, что "Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие".

"Отвратительно и опасно то, как врёт Урсула фон дер Ляйен", — заключила Мария Захарова.