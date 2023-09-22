Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над акваторией Чёрного моря

Очередная попытка атаки Киева сорвана российскими военными. Киев намеревался осуществить её с применением беспилотников самолётного типа, однако они были уничтожены в акватории Чёрного моря.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — сказано в сообщении.