Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над акваторией Чёрного моря
Минобороны РФ: Два дрона ВСУ уничтожены вблизи Крыма и в Туапсинском районе
Очередная попытка атаки Киева сорвана российскими военными. Киев намеревался осуществить её с применением беспилотников самолётного типа, однако они были уничтожены в акватории Чёрного моря.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над морем в городе Туапсе Краснодарского края. Как сообщили в администрации района, пострадавших нет.
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