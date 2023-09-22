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22 сентября, 03:39

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над акваторией Чёрного моря

Минобороны РФ: Два дрона ВСУ уничтожены вблизи Крыма и в Туапсинском районе

Очередная попытка атаки Киева сорвана российскими военными. Киев намеревался осуществить её с применением беспилотников самолётного типа, однако они были уничтожены в акватории Чёрного моря.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над морем в городе Туапсе Краснодарского края. Как сообщили в администрации района, пострадавших нет.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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