Система ПВО сбила беспилотник на подлёте к Туапсе

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над морем в городе Туапсе Краснодарского края. Как сообщили в администрации района, пострадавших нет.

"22 сентября в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет", — заявили в администрации.