Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 03:08

Система ПВО сбила беспилотник на подлёте к Туапсе

Администрация: Беспилотник сбит на подлёте к городу Туапсе Краснодарского края

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над морем в городе Туапсе Краснодарского края. Как сообщили в администрации района, пострадавших нет.

"22 сентября в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет", — заявили в администрации.

В результате происшествия никто не пострадал, жалоб от местных жителей не поступало.

В Орловской области сбиты два беспилотника, атаковавшие объекты ТЭК

В Орловской области сбиты два беспилотника, атаковавшие объекты ТЭК

Ранее Лайф сообщал, что утром 21 сентября в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар на нефтебазе, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров.

Обложка ©

Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров