Российские военные сбили в Курской области два беспилотника
SHOT: Два БПЛА сбиты в Курской области, один при падении повредил сотовую вышку
Российские военные уничтожили из антидронового оружия два беспилотника самолётного типа в Курской области. По данным телеграм-канала SHOT, один из них повредил при падении вышку сотовой связи.
Объекты были замечены вчера около 12:30 недалеко от автомобильного пункта пропуска Крупец в Рыльском районе и были ликвидированы из антидронового оружия российскими военными. В результате происшествия никто не пострадал, серьёзные разрушения также не зафиксированы. Все восстановительные работы уже завершены.
Ранее стало известно, что ВСУ начали снабжать таймером самоуничтожения беспилотники, которыми атакуют объекты на территории РФ. Такую версию сейчас прорабатывают российские специалисты.
t.me / Минобороны РФ