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22 сентября, 04:35

Российские военные сбили в Курской области два беспилотника

SHOT: Два БПЛА сбиты в Курской области, один при падении повредил сотовую вышку

Российские военные уничтожили из антидронового оружия два беспилотника самолётного типа в Курской области. По данным телеграм-канала SHOT, один из них повредил при падении вышку сотовой связи.

Объекты были замечены вчера около 12:30 недалеко от автомобильного пункта пропуска Крупец в Рыльском районе и были ликвидированы из антидронового оружия российскими военными. В результате происшествия никто не пострадал, серьёзные разрушения также не зафиксированы. Все восстановительные работы уже завершены.

ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждено 11 домов

ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждено 11 домов

Ранее стало известно, что ВСУ начали снабжать таймером самоуничтожения беспилотники, которыми атакуют объекты на территории РФ. Такую версию сейчас прорабатывают российские специалисты.

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t.me / Минобороны РФ

Оксана Попова
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