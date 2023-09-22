Российские военные сбили в Курской области два беспилотника

Российские военные уничтожили из антидронового оружия два беспилотника самолётного типа в Курской области. По данным телеграм-канала SHOT , один из них повредил при падении вышку сотовой связи.

Объекты были замечены вчера около 12:30 недалеко от автомобильного пункта пропуска Крупец в Рыльском районе и были ликвидированы из антидронового оружия российскими военными. В результате происшествия никто не пострадал, серьёзные разрушения также не зафиксированы. Все восстановительные работы уже завершены.