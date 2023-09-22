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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 05:14
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В Посольстве РФ заявили о готовности США поставлять Киеву самое опасное оружие

Посольство РФ: Вашингтон готов поставлять Киеву самое опасное оружие

Вашингтон готов поставить Киеву самое опасное вооружение с целью поддержать провалившееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. Об этом заявило в телеграм-канале Посольство России в Соединённых Штатах.

"Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление", — отметили дипломаты, обратив внимание на очередной пакет американской военной помощи киевскому режиму.

В сообщении говорится, что российская сторона призывает американцев осознать бесперспективность безостановочных поставок помощи Украине. Помимо этого утверждается, что Запад не в состоянии изменить ситуацию, а его действия приведут лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

"СВО будет продолжена до полного достижения заявленных целей", — заключили в посольстве.

В США планируют оказывать Киеву неограниченную помощь
В США планируют оказывать Киеву неограниченную помощь

Ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты официально объявили о передаче Украине дополнительной военной помощи на 325 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, пулемёты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другое вооружение.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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