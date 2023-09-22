Вашингтон готов поставить Киеву самое опасное вооружение с целью поддержать провалившееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. Об этом заявило в телеграм-канале Посольство России в Соединённых Штатах.

"Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление", — отметили дипломаты, обратив внимание на очередной пакет американской военной помощи киевскому режиму.

В сообщении говорится, что российская сторона призывает американцев осознать бесперспективность безостановочных поставок помощи Украине. Помимо этого утверждается, что Запад не в состоянии изменить ситуацию, а его действия приведут лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

"СВО будет продолжена до полного достижения заявленных целей", — заключили в посольстве.