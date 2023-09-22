В Посольстве РФ заявили о готовности США поставлять Киеву самое опасное оружие
Посольство РФ: Вашингтон готов поставлять Киеву самое опасное оружие
Вашингтон готов поставить Киеву самое опасное вооружение с целью поддержать провалившееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. Об этом заявило в телеграм-канале Посольство России в Соединённых Штатах.
"Здесь готовы поставлять украинцам всё что угодно, любую самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление", — отметили дипломаты, обратив внимание на очередной пакет американской военной помощи киевскому режиму.
В сообщении говорится, что российская сторона призывает американцев осознать бесперспективность безостановочных поставок помощи Украине. Помимо этого утверждается, что Запад не в состоянии изменить ситуацию, а его действия приведут лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.
"СВО будет продолжена до полного достижения заявленных целей", — заключили в посольстве.
Ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты официально объявили о передаче Украине дополнительной военной помощи на 325 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, пулемёты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другое вооружение.
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