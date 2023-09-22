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22 сентября, 06:55

В подмосковном Щёлкове загорелось офисное здание на площади 1200 кв. м

В подмосковном Щёлкове утром 22 сентября произошёл крупный пожар в двухэтажном офисном здании. Площадь возгорания составила примерно 1200 квадратных метров. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.

Крупный пожар в офисном здании в подмосковном Щёлкове. Видео © SHOT

По данным пресс-службы МЧС РФ, горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Предварительно, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники. Известно, что в горящем здании находятся магазины и офисы. Всю округу заволокло дымом, в районе горящего здания фиксируется плохая видимость.

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Ранее сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар в пункте утилизации мусора. Площадь возгорания составила не менее 600 квадратных метров.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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