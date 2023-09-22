В подмосковном Щёлкове загорелось офисное здание на площади 1200 кв. м
В подмосковном Щёлкове утром 22 сентября произошёл крупный пожар в двухэтажном офисном здании. Площадь возгорания составила примерно 1200 квадратных метров. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.
Крупный пожар в офисном здании в подмосковном Щёлкове. Видео © SHOT
По данным пресс-службы МЧС РФ, горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Предварительно, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники. Известно, что в горящем здании находятся магазины и офисы. Всю округу заволокло дымом, в районе горящего здания фиксируется плохая видимость.
Ранее сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар в пункте утилизации мусора. Площадь возгорания составила не менее 600 квадратных метров.