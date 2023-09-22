СМИ узнали, какой ядовитый "сюрприз" зашит в британской технике, отправленной для ВСУ
Express: Британия могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом
Великобритания могла отправить Украине бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Об этом узнало издание Daily Express.
"Более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах", — говорится в публикации.
В частности, ядовитое вещество могло оказаться в танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортёрах Bulldog.
Асбест, который применяется в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении, считается опасным веществом. Пыль асбеста при попадании в дыхательные пути и лёгкие в результате многолетнего раздражения клеток может вызывать опасные заболевания, в том числе рак.
А ранее стало известно, что Украина получила снаряды с обеднённым ураном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уже высказывалась, что соседнее государство станет непригодным для жизни в случае активного использования таких боеприпасов.
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