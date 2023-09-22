СМИ узнали, какой ядовитый "сюрприз" зашит в британской технике, отправленной для ВСУ

Великобритания могла отправить Украине бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Об этом узнало издание Daily Express.

"Более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах", — говорится в публикации.

В частности, ядовитое вещество могло оказаться в танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортёрах Bulldog.

Асбест, который применяется в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении, считается опасным веществом. Пыль асбеста при попадании в дыхательные пути и лёгкие в результате многолетнего раздражения клеток может вызывать опасные заболевания, в том числе рак.