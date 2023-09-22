Врач объяснил, что делать, если пчела залетела в рот

Насекомые иногда случайным образом попадают в рот или нос. Укус — это первое, что взбредёт им в голову ради собственной защиты. Как спастись после нападения пчелы, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Эксперт перечислил список необходимых действий.

Для того чтобы оценить возможные последствия укусов, стоит обратить внимание на их количество, локализацию, возраст пострадавшего и его аллергологический статус.

"Если ужалила или залетела одна пчела, то, скорее всего, всё обойдётся местными проявлениями, без серьёзных последствий. Иная ситуация с аллергиками. Если у них будет "встреча" даже с одной пчелой, последствия могут быть очень серьёзные, поскольку её яд — сильнейший аллерген. Реакция обычно возникает в первые минуты", — сообщил Лебедев в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт добавил, что реакция может ограничиться выраженными местными симптомами, но есть риск, что она будет носить системный характер в виде отёка Квинке и смертельно опасного анафилактического шока.

По словам Лебедева, в первую очередь необходимо приложить холодный предмет к месту укуса, затем принять любой антигистаминный препарат, даже в том случае, если не являетесь аллергиком. После этого рекомендуется обработать ранку антисептиком и смазать место укуса гормональной мазью. Если же развиваются общие интоксикации и повышается температура, то стоит обратиться за медицинской помощью.