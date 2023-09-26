Власти Москвы помогли более 150 компаниям заключить торговые договоры с зарубежными партнёрами

В 2023 году более 150 московских предприятий заключили торговые договоры с иностранными партнёрами при поддержке властей города. При этом более трети компаний стали экспортёрами впервые. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, объём поддержанного городом экспорта превысил 3,6 млрд рублей.

Всего же последние два года 313 московских фирм совершили сделки с 26 иностранными коллегами, а объём экспорта составил 6,9 млрд рублей. Одним из мест, где столичные предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, является Московский экспортный центр (МЭЦ), который выдал бизнесу субсидий на 307 млн рублей. Данные средства можно потратить на компенсацию части затрат на патенты, сертификацию продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров и их транспортировку за рубеж. В рамках центра работает Московская школа экспортёра (МШЭ), где проводят тренинги, вебинары, мастер-классы.

Обучение в Московском экспортном центре. Фото © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Ещё одной мерой поддержки столичного бизнеса является программа "Сделано в Москве". В ней могут участвовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые. Главные условия: Москва должна быть местом регистрации бизнеса, производства продукции или оказания услуг. Участники программы получают от города бесплатное продвижение. Предусмотрено размещение на сайте-агрегаторе "Сделановмоскве.рф" (более 200 тысяч уникальных посетителей в месяц) с возможностью перехода на сайты компаний. Кроме того, там размещены карточки товаров на крупнейших российских маркетплейсах.

Участникам программы (за год набралось более трёх тысяч брендов) безвозмездно предоставляется право на использование товарного знака "Сделано в Москве" при производстве и реализации продукции. Смысл этой идеи состоит в том, чтобы популяризировать единый узнаваемый символ качественной региональной продукции, который произведён на территории столицы, а также стимулировать спрос на московские товары. А в ближайшее время, как анонсировал ранее мэр города Сергей Собянин, в торговых центрах откроются офлайн-магазины "Сделано в Москве".