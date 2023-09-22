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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 08:45
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У побережья Крыма уничтожены украинская управляемая ракета и два дрона

МО: Средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету и два БПЛА в Крыму

ВС РФ сорвали попытку Киева атаковать территорию России. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что одна украинская управляемая ракета и два дрона были уничтожены в пятницу, 22 сентября, примерно в 10:30, у западного побережья Крыма.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев намеревался совершить теракт на российской территории, в частности, с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа", — указали в Минобороны.

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над акваторией Чёрного моря
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над акваторией Чёрного моря

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили из антидронового оружия два беспилотника самолётного типа в Курской области. Один из них повредил при падении вышку сотовой связи.

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Getty Images / Erik Simonsen

Иван Косицын
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