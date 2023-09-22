У побережья Крыма уничтожены украинская управляемая ракета и два дрона

ВС РФ сорвали попытку Киева атаковать территорию России. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что одна украинская управляемая ракета и два дрона были уничтожены в пятницу, 22 сентября, примерно в 10:30, у западного побережья Крыма.

В оборонном ведомстве уточнили, что Киев намеревался совершить теракт на российской территории, в частности, с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа", — указали в Минобороны.