В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки и погибла
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпала девушка. По сообщениям очевидцев, она скончалась. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Пехотинцев.
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Видео © Telegram / Безумный Екб
"На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось", — цитирует одного из свидетелей телеграм-канал "Безумный Екб".
Ранее Лайф писал, что полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома в Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что малыш выпал из окна сам. В результате падения ребёнок погиб.
Telegram / Безумный Екб