В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпала девушка. По сообщениям очевидцев, она скончалась. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Пехотинцев.

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Видео © Telegram / Безумный Екб

"На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось", — цитирует одного из свидетелей телеграм-канал "Безумный Екб".