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22 сентября, 08:58

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома

В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпала девушка. По сообщениям очевидцев, она скончалась. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Пехотинцев.

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Видео © Telegram / Безумный Екб

"На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось", — цитирует одного из свидетелей телеграм-канал "Безумный Екб".

В Подмосковье пьяный отец домогался 15-летней дочери и ей пришлось выпрыгнуть из окна

В Подмосковье пьяный отец домогался 15-летней дочери и ей пришлось выпрыгнуть из окна

Ранее Лайф писал, что полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома в Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что малыш выпал из окна сам. В результате падения ребёнок погиб.

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Telegram / Безумный Екб

Илья Суриков
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