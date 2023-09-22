В России могут ужесточить наказание за незаконное распитие алкоголя в самолёте

Незаконное распитие алкоголя на борту самолёта могут вынести в отдельную статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с последующим ужесточением штрафов. Как сообщает RT, такое предложение из Госдумы поступило к министру транспорта Виталию Савельеву.

В настоящее время штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах составляют от 500 до полутора тысяч рублей. Положение носит общий характер. Это касается распития алкоголя в парках, поездах или самолётах.

При этом, по словам автора инициативы, распитие алкоголя в самолёте может негативно сказаться на других пассажирах. В случае чего оказать экстренную медицинскую помощь будет проблематично из-за закрытого пространства. Существующие же штрафы недостаточно влияют на сознание пассажиров, полагает автор обращения.