Через Севастопольскую бухту возобновили движение морского транспорта
Через Севастопольскую бухту возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — говорится в сообщении.
Рейд оставался закрытым сегодня, 22 сентября, в течение часа. Причина неизвестна.
"Самое место в дурдоме": В ГД заявили о проблемах с психикой у властей Украины из-за угрозы уничтожить Крым
Ранее стало известно, что у побережья Крыма уничтожены украинская управляемая ракета и два дрона. Как уточнили в Минобороны РФ, Киев намеревался совершить теракт на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
Обложка ©
ТАСС / Сергей Мальгавко