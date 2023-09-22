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22 сентября, 09:10

Через Севастопольскую бухту возобновили движение морского транспорта

Через Севастопольскую бухту возобновили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", — говорится в сообщении.

Рейд оставался закрытым сегодня, 22 сентября, в течение часа. Причина неизвестна.

"Самое место в дурдоме": В ГД заявили о проблемах с психикой у властей Украины из-за угрозы уничтожить Крым

"Самое место в дурдоме": В ГД заявили о проблемах с психикой у властей Украины из-за угрозы уничтожить Крым

Ранее стало известно, что у побережья Крыма уничтожены украинская управляемая ракета и два дрона. Как уточнили в Минобороны РФ, Киев намеревался совершить теракт на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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