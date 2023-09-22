Угроза советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, касающаяся уничтожения Крыма, является помешательством. Как заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет, власти Украины слетели с катушек.

"У Зеленского и его прислужников, видимо, усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму", — сказал он.

По мнению депутата, Крым для киевского режима является бельмом на глазу, ведь полуостров, являющийся символом процветания России, совсем не даёт покоя украинским властям. Жителей российского региона защищают ВС РФ, знающие лекарство "от маниакального желания уничтожить полуостров". В беседе с РИА "Новости" Шеремет добавил, что Подоляку и ему подобным самое место в дурдоме. Украинский политик поплатится за свои угрозы и выходки, считает депутат.