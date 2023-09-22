Правительство Курской области опровергло сообщения о заходе ДРГ

Сообщения в Сети о заходе диверсионно-разведывательной группы в Суджанский район Курской области не подтверждаются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Информация в одном из федеральных телеграм-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается", — рассказали власти.

Сейчас, по данным правительства, в Суджанском районе проходит стандартный профилактический рейд силовиков.

Напомним, ранее в Сети появились данные о том, что в Суджанском районе Курской области якобы разыскивают группу диверсантов: ДРГ из четырёх человек якобы видели накануне местные жители.