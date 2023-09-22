Правительство Курской области опровергло сообщения о заходе ДРГ
Сообщения в Сети о заходе диверсионно-разведывательной группы в Суджанский район Курской области не подтверждаются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Информация в одном из федеральных телеграм-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается", — рассказали власти.
Сейчас, по данным правительства, в Суджанском районе проходит стандартный профилактический рейд силовиков.
Напомним, ранее в Сети появились данные о том, что в Суджанском районе Курской области якобы разыскивают группу диверсантов: ДРГ из четырёх человек якобы видели накануне местные жители.
А в начале сентября в приграничном Севском районе Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.
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