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22 сентября, 09:18

Правительство Курской области опровергло сообщения о заходе ДРГ

Сообщения в Сети о заходе диверсионно-разведывательной группы в Суджанский район Курской области не подтверждаются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Информация в одном из федеральных телеграм-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается", — рассказали власти.

Сейчас, по данным правительства, в Суджанском районе проходит стандартный профилактический рейд силовиков.

Напомним, ранее в Сети появились данные о том, что в Суджанском районе Курской области якобы разыскивают группу диверсантов: ДРГ из четырёх человек якобы видели накануне местные жители.

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А в начале сентября в приграничном Севском районе Брянской области сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской диверсионной группы. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, при отходе из региона ДРГ бросила часть боеприпасов, в том числе иностранного производства.

Обложка ©

Getty Images / zabelin

Александра Вишнякова
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