В России запустили сервис подбора имени ребёнку с учётом национальных особенностей

Федеральная налоговая служба России запустила сервис подбора имени ребёнку на портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Он предлагает варианты из тех, что были зарегистрированы в реестре с 2018 года, сообщила пресс-служба ФНС.

"Запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребёнка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имён детей, рождение которых зарегистрировано в Реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

При подборе учитываются такие критерии, как пол ребёнка, наиболее часто встречающееся сочетание имени и отчества, пожелания к популярности или редкости, первым буквам или длине. Ещё принимаются во внимание региональные и национальные особенности. Есть вариант подбора имени и случайным образом.