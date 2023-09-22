В России запустили сервис подбора имени ребёнку с учётом национальных особенностей
ФНС России запустила сервис подбора имени ребёнку на портале Госреестра ЗАГС
Федеральная налоговая служба России запустила сервис подбора имени ребёнку на портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Он предлагает варианты из тех, что были зарегистрированы в реестре с 2018 года, сообщила пресс-служба ФНС.
"Запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребёнка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имён детей, рождение которых зарегистрировано в Реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
При подборе учитываются такие критерии, как пол ребёнка, наиболее часто встречающееся сочетание имени и отчества, пожелания к популярности или редкости, первым буквам или длине. Ещё принимаются во внимание региональные и национальные особенности. Есть вариант подбора имени и случайным образом.
Ранее эксперты провели исследование и выяснили, что имена Анна и Алексей являются самыми популярными в России за 120 лет. Не такие востребованные, но не менее распространённые также имена Татьяна, Ольга, Александр и Михаил.
LIFE / Алексей Голенищев