Песков: Россия следила за встречами США со странами Центральной Азии на ГА ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва следила за встречами президента США Джо Байдена с лидерами стран Центральной Азии на полях Генассамблеи ООН. При этом он подчеркнул, что для России в приоритете продолжать собственный диалог с государствами региона.
"У стран Азии, разумеется, есть свои отношения с США. Безусловно, это право этих стран — проводить такие встречи. Мы, конечно же, внимательно это всё отслеживаем. Для нас главное не это, главное — продолжение нашего диалога", — отметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что большинство государств предлагают сделать Совет Безопасности ООН инклюзивным. По его словам, есть предложение включить туда страны-участницы, которые всё больше влияют на мировую экономику и политику.
ТАСС / Сергей Бобылев