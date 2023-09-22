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22 сентября, 09:50

Песков: Россия следила за встречами США со странами Центральной Азии на ГА ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва следила за встречами президента США Джо Байдена с лидерами стран Центральной Азии на полях Генассамблеи ООН. При этом он подчеркнул, что для России в приоритете продолжать собственный диалог с государствами региона.

"У стран Азии, разумеется, есть свои отношения с США. Безусловно, это право этих стран — проводить такие встречи. Мы, конечно же, внимательно это всё отслеживаем. Для нас главное не это, главное — продолжение нашего диалога", — отметил Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что большинство государств предлагают сделать Совет Безопасности ООН инклюзивным. По его словам, есть предложение включить туда страны-участницы, которые всё больше влияют на мировую экономику и политику.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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