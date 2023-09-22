Британка попыталась вывезти из России древнюю икону

В Ленинградской области таможенники пресекли вывоз старинной иконы за рубеж. Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни, её нашли среди личных вещей гражданки Великобритании, которая направлялась на рейсовом автобусе в Финляндию.

Инцидент произошёл на посте МАПП Брусничное. По данным ведомства, при прохождении контроля иностранка не сообщила таможенникам о том, что у неё есть ценный груз, который нужно декларировать. Каких-либо документов на икону у неё также не было.

"Экспертиза установила, что икона "Господь Вседержитель" является предметом религиозного культа, созданным более 100 лет назад, и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещён", — говорится в сообщении.

В итоге на британку завели административные дела по статье 16.2 КоАП (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).