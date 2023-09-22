Названо число россиян, мечтающих стать фрилансерами

42% россиян хотели бы работать на фрилансе. Это следует из опроса аналитического сервиса "Подработка" и медиахолдинга Rambler&Cо, пишет RT.

Исследование показало, что менее половины (24%) россиян думали заняться фрилансом как подработкой, а ещё 18% — в качестве постоянной работы. При этом небольшая часть респондентов (9%) уже работают фрилансерами полный день, а ещё 5% — в свободное время. Не рассматривают переход на фриланс почти половина россиян (44%).

Треть опрошенных подчеркнули, что фриланс позволяет им самим выбирать график. Ещё одним преимуществом такого вида работы россияне назвали возможность увеличить доход, так думают 22%. 21% отмечает удалённую занятость, 11% — возможность переезда в другой город или страну. Небольшая доля людей (5%) любит фриланс за возможность участвовать в нескольких проектах параллельно.

Минусы у фриланса также имеются. Опрос показал, что работники устают от постоянного нахождения в онлайн-режиме. Некоторых беспокоит стресс из-за отсутствия проектов, ненормированный рабочий день и низкая зарплата.

"7% опрошенных недовольны тем, что им приходится тратить на работу больше времени, чем на друзей. Слишком узкую специализацию на фрилансе отметили 6% респондентов, а 5% — быстрое выгорание", — сказано в исследовании.

В опросе приняли участие более 54 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов России.