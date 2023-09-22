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22 сентября, 10:11

Летевший из Турции самолёт выкатился за пределы ВПП в Перми

Boeing 737-800 турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Перми. На борту находилось 174 человека. Предварительно, никто не пострадал.

Как уточняет SHOT, пилот лайнера, летевшего из Антальи, не справился с управлением и самолёт выкатился за пределы ВПП.

Аэропорт Большое Савино сейчас закрыт, самолёт буксируют к месту стоянки. Всех пассажиров уже эвакуировали. Эксперты выясняют причину ЧП: погодные условия или ошибка пилота.

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А ранее пассажир авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщил о якобы готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Мужчина был пьян и захотел посмотреть, как быстро полицейские отреагируют на его заявление. Но теперь ему грозит уголовка.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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