Летевший из Турции самолёт выкатился за пределы ВПП в Перми

Boeing 737-800 турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Перми. На борту находилось 174 человека. Предварительно, никто не пострадал.

Как уточняет SHOT, пилот лайнера, летевшего из Антальи, не справился с управлением и самолёт выкатился за пределы ВПП.

Аэропорт Большое Савино сейчас закрыт, самолёт буксируют к месту стоянки. Всех пассажиров уже эвакуировали. Эксперты выясняют причину ЧП: погодные условия или ошибка пилота.