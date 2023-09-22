Появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП самолётом в аэропорту Перми

Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) турецким самолётом в аэропорту Перми. В ведомстве подтвердили, что на борту находилось 174 пассажира, из них 26 детей, и семь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео с выкатившимся за пределы ВПП турецким самолётом в аэропорту Перми. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Сейчас пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль. Сама воздушная гавань на приём и отправление самолётов временно закрыта. В ближайшее время выкатившееся за пределы ВПП судно отбуксируют на стоянку. Обстоятельства случившегося выясняются, на место уже выехал ответственный транспортный прокурор.

"С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности пермского транспортного прокурора", — говорится в сообщении надзорного ведомства.







