В Иркутске сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу после ДТП

Сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу из-за ДТП в Иркутске. Кадры с места происшествия появились в паблике "Инцидент | Иркутск" в соцсети "ВКонтакте".

Сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу после ДТП в Иркутске. Видео © VK / "Инцидент | Иркутск"

Курьёзный инцидент произошёл на улице 3-го Июля. Как пишет Babr Mash, во время езды у грузовика внезапно открылся кузов, откуда и высыпались слепки вагин. Они оказались на асфальте, а также на капоте легковушки, которая следовала за большегрузом. В полицию после ДТП никто из водителей не обращался. По всей видимости, участники смогли "разъехаться миром".

К слову, гипсовые слепки вагин — это новый модный тренд у женщин. По их словам, это способ "лучше познать себя".