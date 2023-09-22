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22 сентября, 11:54

В Иркутске сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу после ДТП

<p>Гипсовые вагины рассыпались на улице 3-го Июля в Иркутске после ДТП. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/irkdtp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент | Иркутск"</a></p>

Гипсовые вагины рассыпались на улице 3-го Июля в Иркутске после ДТП. Обложка © VK / "Инцидент | Иркутск"

Сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу из-за ДТП в Иркутске. Кадры с места происшествия появились в паблике "Инцидент | Иркутск" в соцсети "ВКонтакте".

Сотни гипсовых вагин вывалились на дорогу после ДТП в Иркутске. Видео © VK / "Инцидент | Иркутск"

Курьёзный инцидент произошёл на улице 3-го Июля. Как пишет Babr Mash, во время езды у грузовика внезапно открылся кузов, откуда и высыпались слепки вагин. Они оказались на асфальте, а также на капоте легковушки, которая следовала за большегрузом. В полицию после ДТП никто из водителей не обращался. По всей видимости, участники смогли "разъехаться миром".

К слову, гипсовые слепки вагин — это новый модный тренд у женщин. По их словам, это способ "лучше познать себя".

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Наталья Исакова
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