Путин в Великом Новгороде пообщался с победителями Чемпионата высоких технологий

Президент России Владимир Путин встретился с победителями Чемпионата высоких технологий. Мероприятие состоялось сегодня во время визита главы государства в Великий Новгород, сообщает пресс-служба Кремля.

Видео встречи Путина с победителями Чемпионата высоких технологий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Я вас всех поздравляю — с вас начинается история этого конкурса, и вы как раз победители на первом шаге, на первой итерации этого конкурса. Уверен, что мы будем дальше двигаться по этой стезе, будем искать таких же молодых талантливых ребят, перспективных, умеющих добиваться успеха", — обратился президент к победителям, открывая встречу.

Чемпионат высоких технологий — международный турнир профессионального мастерства, являющийся частью всероссийского движения "Профессионалы". Соревнования проходили с 18 по 21 сентября на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай". Чемпионат был организован по восьми направлениям, актуальным в условиях цифровой экономики и импортозамещения. Речь, в частности, идёт об искусственном интеллекте и биохимических технологиях. Участниками соревнований стали студенты среднего профессионального образования от 16 лет и юниоры из более чем 30 регионов РФ.

Движение "Профессионалы" внедряется Министерством просвещения с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" — одной из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, которые реализуются по решению президента РФ. Проект направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития российской экономики и обеспечения технологического суверенитета нашей страны.