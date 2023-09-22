Оглашён приговор азовцу*, расстрелявшему жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима участника батальона "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Перед судом предстал 24-летний стрелок-гранатомётчик отдельного отряда специального назначения "Азов"* Андрей Барабанов. В апреле прошлого года он находился в Мариуполе на боевой позиции в многоквартирном жилом доме. Азовец* увидел идущего по улице гражданского и расстрелял его из автомата. Мужчина умер на месте от полученных ранений.

Барабанова признали виновным по статьям "Убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".

"[Суд] приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — приводит сообщение суда РИА "Новости".

Ранее в ДНР осудили другого боевика "Азова"*. Руслана Колодяжного приговорили к 26 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя.