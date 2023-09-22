В Запорожской области создали газету "Небоевой листок" для бойцов СВО

В Запорожской области разработали издание "Небоевой листок", в котором будут публиковать новости с фронта, письма для военнослужащих и юмористические заметки. Его авторами стали опытные офицеры и журналисты.







Как сообщает РИА "Новости", издание разработали по поручению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Это переосмысленный на современный лад вариант классического "Боевого листка", который распространяли в армии во время Великой Отечественной войны.

Издание в печатном виде будут получать бойцы на передовой, где подолгу нет нормальной связи. Так они будут узнавать главные новости. Другие подразделения также смогут получать "Небоевой листок", для этого им необходимо подать специальную заявку.