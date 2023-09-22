Решение украинской власти по поводу написания слова "Россия" со строчной буквы не сделает нашу страну меньше или хуже. Такое заявление сделала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

"Нечего сказать тут, кроме того, что они дураки. Пусть пишут как хотят. Россия и Москва от этого меньше или хуже не становятся. Они уже не знают, как задеть, лают, как шавка на слона", — сказала она в беседе с NEWS.ru.