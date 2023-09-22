В ГД осудили решение Киева писать слово "Россия" с маленькой буквы
Драпеко: Решение Киева писать Россию с маленькой буквы не сделает нашу страну хуже
Решение украинской власти по поводу написания слова "Россия" со строчной буквы не сделает нашу страну меньше или хуже. Такое заявление сделала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.
"Нечего сказать тут, кроме того, что они дураки. Пусть пишут как хотят. Россия и Москва от этого меньше или хуже не становятся. Они уже не знают, как задеть, лают, как шавка на слона", — сказала она в беседе с NEWS.ru.
Ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названия "Российская Федерация" со строчных букв в неофициальных документах не противоречит нормам украинского языка. Соответствующее решение также распространяется на слова "Россия" и "Москва".
LIFE / Эмин Калантаров