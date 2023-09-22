Власти Украины заигрались, заявили в Раде

Киев заигрался и должен сменить подход в выборе союзников. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя неудачную поездку Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН.

"По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

Парламентарий призвал "не впадать в истерику" из-за США, которые предоставят Украине помощь на 325 миллионов долларов, а не 24 миллиарда, как рассчитывали в Киеве. При этом Гончаренко считает, что у Незалежной нет никого, кроме Соединённых Штатов.