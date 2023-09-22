Юрист объяснила, почему судиться с бывшими из-за кредита на грудь бесполезно

У россиянина, который после развода судится с бывшей супругой из-за кредита на грудь, скорее всего, не получится взыскать с неё половину затраченных на операцию средств. Таким прогнозом поделилась юрист Людмила Александрова. По её словам, проблема в том, что женская грудь "не является движимым или недвижимым имуществом". С юридической точки зрения импланты являются "вещами индивидуального пользования", а в соответствии с Семейным кодексом, такие — разделу при разводе не подлежат.

"Таких дел в судебной практике, когда бывший муж хочет вернуть назад потраченное на красоту, единицы. Бывшие мужья обычно обижаются, что их экс-жены новой частью тела будут радовать теперь кого-то, но не их, поэтому и хотят разделить этот кредит", — рассказала собеседница NEWS.ru.

По словам Александровой, было бы справедливо, если бы суд выяснил у сторон, кто был инициатором кредита, действительно ли деньги пошли на операцию, выслушать позицию каждого из супругов.