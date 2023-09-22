Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 12:52

Юрист объяснила, почему судиться с бывшими из-за кредита на грудь бесполезно

Юрист Александрова: Разделить кредит на новую грудь при разводе не удастся

У россиянина, который после развода судится с бывшей супругой из-за кредита на грудь, скорее всего, не получится взыскать с неё половину затраченных на операцию средств. Таким прогнозом поделилась юрист Людмила Александрова. По её словам, проблема в том, что женская грудь "не является движимым или недвижимым имуществом". С юридической точки зрения импланты являются "вещами индивидуального пользования", а в соответствии с Семейным кодексом, такие — разделу при разводе не подлежат.

"Таких дел в судебной практике, когда бывший муж хочет вернуть назад потраченное на красоту, единицы. Бывшие мужья обычно обижаются, что их экс-жены новой частью тела будут радовать теперь кого-то, но не их, поэтому и хотят разделить этот кредит", — рассказала собеседница NEWS.ru.

По словам Александровой, было бы справедливо, если бы суд выяснил у сторон, кто был инициатором кредита, действительно ли деньги пошли на операцию, выслушать позицию каждого из супругов.

Юрист объяснил, как возместить ущерб пострадавшим от некачественной пластики

Юрист объяснил, как возместить ущерб пострадавшим от некачественной пластики

Напомним, что в России уже был прецедент: в марте 2021 года в Челябинске муж во время развода попросил разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, который он взял для оплаты операции по увеличению груди жены. Тогда его адвокат отметил, что в его практике такое случается впервые.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Законы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров