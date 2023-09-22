В Москве два шестиклассника выпили литр водки и психотропы, чтобы "посидеть как взрослые"
В Москве школьник попал в реанимацию, выпив с другом литр водки и психотропы
В Москве два шестиклассника решили "посидеть как взрослые" и выпили литр водки вместе с психотропными веществами. Сейчас один из друзей в реанимации.
По данным SHOT, двое 12-летних мальчиков раздобыли некие таблетки, четыре бутылки водки по 0,25 литра и решили всё это употребить дома. За пару часов они разделались со всеми "запасами", и позже одному из школьников стало очень плохо.
Шестикласснику вызвали скорую, и медики доставили его в токсикореанимацию с сильнейшим отравлением. При этом его товарищ чувствует себя хорошо, у него нет даже похмелья.
Сейчас сотрудники полиции выясняют, где школьники взяли столько алкоголя и психотропные вещества. Оба мальчика воспитываются в благополучных семьях.
Кстати, ранее хирург Александр Умнов в беседе с Лайфом подсчитал смертельную дозу водки: по его словам, если выпить литр алкоголя за час, можно впасть в кому.
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