В Москве два шестиклассника выпили литр водки и психотропы, чтобы "посидеть как взрослые"

В Москве два шестиклассника решили "посидеть как взрослые" и выпили литр водки вместе с психотропными веществами. Сейчас один из друзей в реанимации.

По данным SHOT, двое 12-летних мальчиков раздобыли некие таблетки, четыре бутылки водки по 0,25 литра и решили всё это употребить дома. За пару часов они разделались со всеми "запасами", и позже одному из школьников стало очень плохо.

Шестикласснику вызвали скорую, и медики доставили его в токсикореанимацию с сильнейшим отравлением. При этом его товарищ чувствует себя хорошо, у него нет даже похмелья.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, где школьники взяли столько алкоголя и психотропные вещества. Оба мальчика воспитываются в благополучных семьях.