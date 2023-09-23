Москвич возомнил себя мафиози и отправил соседу свиную голову
SHOT: Москвич отправил соседу голову свиньи в пакете, чтобы запугать
Житель Москвы решил запугать соседа, с которым постоянно ругался, и прислал ему свиную голову в пакете. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, разборки в стиле итальянской мафии произошли в столичном районе Новокосино. 34-летний Иван захотел отомстить своему недругу и отправил ему пакет с головой животного. Тот обратился в полицию.
Правоохранители быстро вычислили отправителя и нагрянули к нему домой, где нашли ещё четыре свиные головы в холодильнике. Зачем они понадобились мужчине, выясняется. "Свиной трансплантолог" задержан.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге женщину спасли из плена "соседа-расчленителя". Мужчина пригласил её в гости выпить и изрезал мачете.
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