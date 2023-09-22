Зоолог назвала качества, которым люди должны поучиться у слонов

Человек является разумнее животных, но ему стоит поучиться многим качествам у братьев своих меньших. Например, слоны могут дать нам фору в умении быть верными и преданными, а ещё проявлять терпение. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала зоолог, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова.

"Слоны — умные животные, сравнимые по развитию с пятилетним ребёнком. Поучиться у них можно в первую очередь качеству взаимоотношений. Далеко не все люди так верны и преданы близким, умеют проявлять такое дружелюбие к родным", — сказала она.

По словам эксперта, слоны — социальные животные, у них в семье чётко выражена иерархия. Они относятся с глубокой нежностью к близким, открыто выражают привязанность и заботу, переплетаясь хоботами. Слоны сильно скорбят, когда теряют дорогих им животных. А ещё у них сильно развита взаимопомощь, чему тоже людям стоило бы поучиться, отметила Никифорова. Вместе с тем слоны очень бережно относятся к потомству. Если малыш остался без мамы, то члены большого семейства будут опекать его и оберегать.

"Можно поучиться у слонов терпению и трудолюбию. Ну и с людьми эти большие и сильные животные очень общительны. Они долго помнят проявленную о них заботу и способны быть благодарными", — заключила зоолог.