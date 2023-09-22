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22 сентября, 14:20

Шифрин рассказал о "батарейках", которые его "заряжают"

Юморист Ефим Шифрин рассказал, что заряжается от русской классики

<p>Ефим Шифрин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Ефим Шифрин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский актёр, юморист, режиссёр Ефим Шифрин признался, что является совершенным фанатом русской литературы. Произведения таких авторов, как Фёдор Достоевский, Лев Толстой и Николай Гоголь, артист называет "батарейкой", от которой он "заряжается" хорошим языком и смыслом.

Ефим Шифрин рассказал о "батарейках", которые его "заряжают". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Когда-то я учился на филолога, и всё, что связано со словом, для меня вообще представляет какую-то особую ценность. Вот я, например, совершенный фанат, выражаясь нынешним языком, русской классики", — поделился Шифрин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В музыке артист предпочитает творчество немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. К его произведениям Шифрин обращается в минуту смятения, поскольку его это успокаивает и настраивает на правильный лад.

Ефим Шифрин — российский юморист, актёр театра и кино, основатель и худрук "Шифрин-театра", писатель и режиссёр. К слову, настоящее имя артиста — Нахим. Так как его сложно сократить до уменьшительно-ласкательного, приятели называли Шифрина просто Фима. Отсюда и родился псевдоним Ефим.

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Наталья Исакова
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