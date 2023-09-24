День машиностроителя, Международный день глухих, Федорины вечерки: Праздники и приметы 24 сентября Сегодня, 24 сентября 2024 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, без кого будет невозможно технологическое развитие нашей страны. А ещё в этот день в России отмечается экологический праздник, посвящённый очень красивому животному. 23 сентября, 21:01 24 сентября в России отмечается День машиностроителя. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

День машиностроителя

Сегодня, 24 сентября, в России отмечается праздник под названием День машиностроителя. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября;

в 2023 году выпадает на 24 сентября;

учреждён в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР;

широко отмечается на предприятиях отрасли и в городах, где они располагаются.

Машиностроение — это ключевая, системообразующая и стратегически важная отрасль, состояние которой сказывается на других сферах промышленности страны. От того, на сколько развито машиностроение, зависят показатели экономики государства, производительность труда в стране, её обороноспособность. Это технологическое ядро промышленности.

В России машиностроительный комплекс включает 12 крупных комплексных отраслей. Среди них тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность и так далее. Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почётных званий есть "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации". Оно присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения.

День машиностроителя — это праздник всех рабочих и инженеров отрасли вне зависимости от специальности. В этот день проходят праздничные мероприятия, концерты на заводах, чествуют ветеранов.

День тигра на Дальнем Востоке

24 сентября 2023 года отмечается День тигра на Дальнем Востоке. Фото © Telegam / amurtigercenter

24 сентября 2023 года в России также отмечается День тигра на Дальнем Востоке. Рассказываем о нём: это региональный официальный экологический праздник;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября;

в 2023 году выпадает на 24 сентября;

его инициаторами стали писатель и благотворительный фонд;

посвящён защите амурского тигра.

Идея проведения Дня тигра на Дальнем Востоке возникла 23 года назад. Тогда с таким предложением выступили писатель-охотовед Владимир Тройнин и международный благотворительный фонд "Феникс". Их поддержали природоохранные организации, как российские, так и международные. А в 2001 году День тигра получил во Владивостоке статус официального городского праздника.

Цель Дня тигра — обратить внимание жителей региона, страны, всей планеты на проблему сохранения такого уникального животного, как амурский тигр. Благодаря мерам, которые были приняты за последние два десятка лет, ему, в отличие от некоторых собратьев, уже не грозит вымирание. Однако, если этот вопрос оставить без внимания, проблема может вновь возникнуть. Человек продолжает осваивать всё новые и новые земли и может выдавить этого красивого хищника из его среды обитания. Серьёзную опасность представляют и браконьеры, которые убивают тигров ради продажи их ценных частей тела на чёрном рынке.

Во Владивостоке основные мероприятия, приуроченные ко Дню тигра, были запланированы на Спортивной набережной. Там для гостей подготовлены образовательные и развлекательные площадки "Тигриный квест", "Тигриная фотоохота", костюмированное шоу, концерт и так далее.

Международный день глухих

Жестовый язык. Разговорник. Видео © YouTube / МИЛОСЕРДИЕ.RU

На 24 сентября в этом году также приходится Международный день глухих (International Day of the Deaf), который завершает Международную неделю глухих. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный памятный день;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября;

в 2023 году выпадает на 24 сентября;

был установлен в 1958 году в память о создании Всемирной федерации глухих;

в этот день всех призывают обращать внимание на проблемы глухих, их адаптацию в обществе.

Международный день глухих было решено отмечать в последнее воскресенье сентября, так как именно в этом месяце в 1951 году была создана Всемирная федерация глухих (ВФГ). Она сейчас объединяет 125 национальных организаций и ассоциаций с пяти континентов, занимается проблемами соблюдения прав глухих и слабослышащих людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, они составляют более 5% населения мира — их насчитывается около 466 миллионов человек. Большинство таких людей живёт в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Потеря слуха — явление очень неоднородное. Она может быть лёгкой, умеренной, тяжёлой или глубокой. Лишиться слуха можно на одном ухе или на обоих. В самых тяжёлых случаях человек теряет способность воспринимать речь и другие звуки, что разительно меняет образ жизни. Некоторым людям, страдающим от потери слуха, могут помочь слуховые аппараты или имплантаты, но, увы, не всем. В России не менее 150 тысяч глухих или слабослышащих граждан получали и получают образование в специальных школах или по специальным программам в школах для слышащих. Чтобы глухие люди могли общаться, созданы жестовые языки. Есть как международный, так и множество национальных, в том числе русский, жестовый язык. Он включает до четырёх тысяч жестов-слов, но в обиходе обычно используются лишь полторы тысячи.

В Международный день глухих ВФГ призывает все ассоциации к проведению кампаний по привлечению внимания к проблемам людей с нарушением слуха.

День Государственного герба и флага Республики Крым

Герб Республики Крым на фоне флага Республики Крым. © pnp.ru

23 сентября в России отмечается региональный праздник — День Государственного флага и Государственного герба Республики Крым. Предлагаем узнать о нём больше: Это официальный региональный праздник;

Был учреждён законом республики от 29 декабря 2014 года;

Изначально отмечался 19 сентября, затем его перенесли на 24 сентября;

Празднуется ежегодно, дата теперь не меняется;

В этот день в Крыму проходят памятные мероприятия, посвящённые госсимволам республики.

Флаг и герб Крыма были утверждены Верховным советом республики в 1992 году, вскоре после того, как полуостров по результатам противоречащего истории решения оказался в составе Украины. Примечательно, что уже тогда региональный парламент большинством голосов утвердил флаг, который соответствовал российскому по цветовой гамме: включал синий, белый и красный. Это тогда объяснили желанием не разрывать связи с исторической родиной Крыма — Россией.

Согласно задумке, красный цвет флага символизирует героическую и трагическую историю Крыма, синий — цвет надежды и веры в будущее, а белый в качестве цвета равенства отражает многонациональность и мультикультурность полуострова. Последний на флаге и доминирует.

Что касается герба Крыма, он представляет собой червлёный варяжский щит, на котором изображён серебряный грифон. В правой лапе у него серебряная раковина с голубой жемчужиной, которая указывает на уникальность Крыма. По сторонам щита изображены две белые античные колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета (аналогично цвету флага), с надписью на белом фоне "Процветание в единстве".

День Государственного флага и Государственного герба Республики Крым традиционно отмечается массовыми праздничными мероприятиями. Так, на вершине горы Ай-Петри торжественно поднимается флаг республики, в городах региона проходят молодёжные флешмобы, спортивные выступления.

Приметы 24 сентября

Федорины вечерки

24 сентября Русская православная церковь чтит память преподобной Феодоры Александрийской — христианской подвижницы, египетской монахини, которая жила в V веке. Будучи христианкой, она счастливо жила со своим богатым мужем в Александрии. Однажды Феодора совершила грех прелюбодеяния, после чего, желая его искупить, коротко постриглась, выдала себя за мужчину и восемь лет выносила тяготы монашеской жизни в мужском монастыре. Однажды, принимая её за мужчину, Феодору обвинили в связи с дочерью игумена. Её изгнали вместе с ребёнком, которого девушка родила после незамужней любовной связи. Феодора вырастила малыша в изгнании, после чего её приняли обратно в монастырь. О том, что она — женщина, там узнали только после её смерти.

Праздник, посвящённый Феодоре Александрийской, в народе стали называть Федорины вечерки. Это было время, когда весь урожай уже собран, световой день короток, и женщины коротали вечера, собираясь вместе и за разговорами занимаясь своими делами. Одним из них было заготовление капусты на зиму, поэтому праздник также получил название Федора-капустница. Считалось, что в этот день нужно обязательно отведать блюда из капусты. А ещё нужно было обязательно помочь нуждающимся. Например, пожертвовать часть своего урожая. Тяжёлый труд в этот праздник не приветствовался, как и какие-то серьёзные дела.

Погодные приметы 24 сентября

Солнечно и ясно — холодов ждать не скоро.

Много ягод рябины — осень будет дождливой.

Все берёзы пожелтели — к ранним заморозкам.

Целый день дождь — к хорошему урожаю в следующем году.

Именинники 24 сентября

24 сентября именины у певца Льва Лещенко. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня, 24 сентября, именины у обладателей следующих имён: Виктор;

Герман;

Дмитрий;

Лев;

Николай;

Роман;

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев