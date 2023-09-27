Воздвижение Креста Господня, Всемирный день туризма, День воспитателя: Праздники и приметы 27 сентября 27 сентября в России отмечается большой православный праздник. Также на этот день выпадает праздник, посвящённый важному этапу в становлении одной из российских республик. А ещё в эту дату чествуют педагогов, которые помогают детям делать первые шаги в обществе. 26 сентября, 21:01 27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господня. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Воздвижение Креста Господня

27 сентября в России отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который ещё называют Крестовоздвижением или просто Воздвижением. Рассказываем о нём: отмечается Русской православной церковью 27 сентября;

относится к числу 12 самых важных праздников РПЦ;

единственный из них, не связанный с Христом и Богородицей;

в Церкви положено совершать всенощное бдение и литургию;

с праздником связано много традиций.

Считается, что события, которым посвящено Воздвижение, имели место через три века после описанного в Новом Завете распятия Христа. Праздник связан с легендой об обретении Креста, на котором был казнён Иисус. Согласно преданию, апостолы положили крест Учителя неподалёку от места его погребения, рядом с двумя другими, на которых распяли разбойников. Император Константин Великий (272–337) организовал археологическую экспедицию, чтобы найти реликвию. Годом её обнаружения считают 326-й.

Крест разделили на две части. Одну отправили в Иерусалим, вторую — в Константинополь. История первой обрывается в 1187 году, когда крестоносцы взяли её с собой на битву с армией Саладина. Что касается константинопольской, то, по одной из версий, её при разграблении византийской столицы в 1204 году выкрали венецианцы и затем перепродали. По другой версии, Крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в разных уголках Европы. В России считается, что частицы Креста Господня находятся в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иванове. Многие исследователи считают версию о нахождении Креста императрицей Еленой легендой.

На Воздвижение вспоминают также легенду о возвращении Животворящего Креста из Персии, где он находился с 614-го по 628 год. Греческий император Ираклий одержал победу над персами и вернул святыню в Иерусалим. Само слово "воздвижение" говорит о том, что крест воздвигали, то есть поднимали перед народом, чтобы люди могли поклониться ему. Вот и сейчас кульминационный момент праздника в церкви — когда первенствующий священник или епископ выносит крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем.

Приметы на Воздвижение

В праздник Воздвижения Креста Господня было принято ходить в церковь и там молиться о благополучии семьи. В этот праздник верующим полагается поститься — нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, молоко, яйца. По традиции на стол подавали блюда, заправленные растительным маслом. Труд на Воздвижение не приветствовался. Нельзя было как работать в саду и по хозяйству, так и заниматься рукоделием. Также на этот день не замечали важные дела, старались не просить в долг и не одалживать деньги.

А ещё не советовали в старину в этот день идти в лес. Люди считали, что там можно встретиться с медведем, который себе берлогу готовит, или с лешим, осматривающим владения.

Всемирный день туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Фото © Freepik / cookie_studio

Также 27 сентября в России и за рубежом отмечается праздник путешественников — Всемирный день туризма (World Tourism Day). Вот несколько фактов о нём: учреждён Генассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году;

приурочен к дате принятия Устава этой международной структуры;

отмечается каждый год 27 сентября, по календарю не сдвигается;

задуман как возможность привлечь внимание к важности туризма, его значению для экономики и общества.

По данным ООН, в секторе туризма занят каждый десятый человек на Земле. Ежегодно туристы совершают около 1,5 миллиарда визитов в те или иные интересные им места. Пережив упадок во время пандемии коронавирусной инфекции, эта отрасль быстро восстанавливается. По прогнозам ЮНВТО, к 2030 году глобальное число туристических визитов достигнет 1,8 миллиарда. Эта сфера ежегодно приносит мировой экономике около 1,5 триллиона долларов.

Для россиян сейчас введены внешние ограничения на туризм из-за санкций. Но на этом фоне хорошо развивается внутренняя отрасль путешествий. Так, Минэкономразвития прогнозирует ежегодный рост турпотока по России до 2026 года на 5–8%. Власти рассчитывают, что это станет возможным в том числе благодаря строительству новых комфортных отелей.

В Международный день туризма некоторые музеи, учреждения культуры объявляют различные акции, делают вход бесплатным. Для гостей организуют фестивали и особые развлекательные программы. Так, только в Москве профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках.

День воспитателя

27 сентября отмечается День воспитателя. Фото © Freepik

27 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников. Предлагаем узнать о нём больше: праздник официальный, утверждён приказом Минобрнауки в 2016 году;

учреждён же был в 2004 году по инициативе педагогических изданий;

отмечается ежегодно 27 сентября, дата не смещается;

празднование проходит в педагогических коллективах.

Дата Дня воспитателя и всех дошкольных работников выбрана неслучайно. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся детский сад, который стал первым в России. Случилось это благодаря стараниям Софьи Люгебиль — жены профессора греческой словесности Императорского Санкт-Петербургского университета Карла Люгебиля. В тот детсад приняли 30 мальчиков в возрасте от трёх до шести лет из разных сословий. С малышами там занимались гимнастикой, танцами, пением и чтением. Работал детсад на деньги родителей, но дети из малоимущих семей посещали его бесплатно. В следующие несколько лет детские сады стали массово появляться и в других городах. Первый полностью бесплатный открылся в 1866 году при благотворительном Обществе дешёвых квартир для детей работниц Петербурга.

Очень широкое распространение детские сады получили во времена Советского Союза. Россия стала наследницей этой системы, однако не скопировала её полностью. Так, изменилась система дошкольного образования. Упор на конкретные навыки и умения уступает место развитию самостоятельной активности малышей, привитию способности искать ответ на нетипичные вопросы.

В День воспитателя и всех дошкольных работников традиционно по всей России на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия. Также работников детсадов поздравляют сами дети и их родители.

День государственности Республики Саха

27 сентября отмечается День государственности Республики Саха (Якутия). Фото © ТАСС / Александр Рюмин

27 сентября — особая дата в истории одного из регионов России — праздник в Якутии, связанный с одним из этапов её становления. Называется День государственности Республики Саха (Якутия). Рассказываем об этом событии: один из главных региональных праздников республики;

отмечается ежегодно 27 сентября, дата не смещается;

празднуется широко — памятными и спортивными мероприятиями, выставками.

В Якутии есть два праздника, посвящённых её становлению. Первый отмечается 27 апреля и называется Днём республики. В эту дату в 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе РСФСР. Второй праздник — отмечающийся сегодня День государственности Республики Саха (Якутия). Он посвящён событиям 1990 года, когда 27 сентября была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Якутии. Эта республика в числе первых регионов поддержала новую российскую федеративную государственность. В Декларации о суверенитете подчёркивалось, что Якутия будет придерживаться единства с Россией.

Каждый год 27 сентября в республике проводятся праздничные мероприятия. В этом году они начались 22 сентября с первенства по кроссу среди учеников. Также в республике проходят посвящённые Дню государственности книжные выставки, викторины, тематические классные часы. Основные мероприятия традиционно принимает Якутск. Там на площади Орджоникидзе запланировали праздничный концерт.

Погодные приметы 27 сентября

Заморозки — к ранней зиме.

Резко похолодало — весна придёт рано.

Ясная и тёплая погода — тепло будет до Покрова (14 октября).

Не видно перелётных птиц — к морозной зиме.

Северный ветер — к жаркому лету.

Именинники 27 сентября

27 сентябр именины у российского певца Николая Баскова. Фото © Агентство "Москва"

День 27 сентября — небогатый на именинников. В эту дату приходятся именины обладателей только следующих имён: Иоанн (Иван);

Николай. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев