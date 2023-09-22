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22 сентября, 19:31

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения масочного режима в РФ

Роспотребнадзор: В России нет необходимости вводить масочный режим

В России нет необходимости вводить масочный режим, так как работодатели в рамках организаций и сами с этим справятся. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет никаких условий для того, чтобы вводить [масочный режим] везде, есть возможность работодателя [ввести на месте]", — сообщила Попова.

Первый регион России вводит масочный режим из-за новой волны ковида

Первый регион России вводит масочный режим из-за новой волны ковида

Ранее заместитель председателя Комитета по охране здоровья и депутат Госдумы Леонид Огуль заявил, что россиян обяжут носить маски в общественных местах, если рост заболеваемости ковидом и гриппом продолжится и будут даны соответствующие указания Роспотребнадзора и Минздрава.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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