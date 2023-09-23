Японцев уличили в замалчивании вины США в ядерной атаке на Хиросиму и Нагасаки

Японцы точно знают, что США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, но предпочитают замалчивать это. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Он напомнил, что последние десятилетия историю бомбёжки японских городов старались либо замолчать, либо изменить, хотя поначалу японцы признавали вину американцев. Однако теперь обе страны дружат, и, когда дело доходит до этой темы, в Японии предпочитают просто констатировать факт бомбёжки, но не уточнять, кто именно несёт за неё ответственность.

"Одновременно с этим в сознание японцев через средства массовой информации вбрасывалось, что это Сталин дал добро на применение ядерного оружия и бомбы сбросили по его приказу или с согласия СССР и так далее", — заявил Котков.

Востоковед обратил внимание на то, что в официальных изданиях, которые посвящены Второй мировой войне, а также книгах и памятных местах всё же указано, что ответственность за трагедию несут США. Однако жителям Японии внушали, что виновник "не столь важен".

Эксперт также подчеркнул, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки сильно повлияла на окончание Второй мировой войны. А вступление СССР в войну в Восточной Азии поставило Японию в окончательно безвыходное положение.

"Это привело к разгрому Квантунской армии, освобождению Маньчжурии, Внутренней Монголии и капитуляции японских войск на территории Китая. Поэтому роль Советского Союза в разгроме Японии очень значительна", — сообщил Котков.