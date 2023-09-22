Французский политик раскрыл мотивы фон дер Ляйен, обвинившей РФ в бомбардировке Хиросимы
Филиппо назвал манипуляцией слова фон дер Ляйен о вине РФ за трагедию в Хиросиме
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая возложила на Россию вину за бомбардировку США японской Хиросимы, является попыткой манипуляции общественным мнением. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).
По словам Филиппо, подобные заявления неприемлемы. Он добавил, что "клика ужасна, и от неё необходимо избавиться",
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью речь фон дер Ляйен о Хиросиме. По словам дипломата, глава ЕК на вручении наград Атлантического совета не упомянула в своей речи ответственные за бомбардировку США и пошла ещё дальше, возложив вину на РФ. Говоря о родных японского премьера Фумио Кисиды, которые погибли после бомбардировки Хиросимы, Фон дер Ляйен сказала, что "Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие".
Напомним, в августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В первом погибло 140 тысяч человек, во втором — в два раза меньше — 74 тысячи, в основном это были мирные жители. Ежегодно в даты трагедий — 6 и 9 августа — там проводятся церемонии мира. Исключением не стал и 2023-й. В понедельник Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил в Хиросиме с посланием и вспомнил о жертвах бомбардировки, однако не назвал страну, которая несёт огромную ответственность за их гибель.
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