Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая возложила на Россию вину за бомбардировку США японской Хиросимы, является попыткой манипуляции общественным мнением. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Филиппо, подобные заявления неприемлемы. Он добавил, что "клика ужасна, и от неё необходимо избавиться",

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью речь фон дер Ляйен о Хиросиме. По словам дипломата, глава ЕК на вручении наград Атлантического совета не упомянула в своей речи ответственные за бомбардировку США и пошла ещё дальше, возложив вину на РФ. Говоря о родных японского премьера Фумио Кисиды, которые погибли после бомбардировки Хиросимы, Фон дер Ляйен сказала, что "Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие".