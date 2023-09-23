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22 сентября, 23:35

Лавров провёл встречу с главами МИД Турции и Ирана на полях ГА ООН

<p>Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © <a href="https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1905887/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан провели встречу в астанинском формате на полях сессии Генассамблеи ООН. Как уточнили в пресс-службе МИД РФ, стороны подтвердили намерение продолжать усилия по содействию урегулированию в Сирии.

"Подтверждён настрой "тройки" государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", — сказано в сообщении.

Министры в ходе диалога также указали на "востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах её постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев".

После трёхсторонней встречи к главам МИД присоединился спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. При его участии, в частности, были затронуты вопросы оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права.

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем украинский конфликт. В частности, в ходе беседы российский дипломат призвал генсека ООН не втягивать представителей ооновских структур в политизированные инициативы по Украине.

Оксана Попова
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