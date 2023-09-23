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23 сентября, 00:11

В Египте опровергли информацию об отказе от российской пшеницы

Помощник министра в Египте опроверг сообщения об отказе от пшеницы из России

Распространённая ранее в западных СМИ информация о том, что Египет отказался от закупок пшеницы из России, не является правдивой. Так в интервью телеканалу RT Arabic прокомментировал соответствующие сообщения первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави.

"Сообщение совершенно не соответствует действительности. Торговые отношения между Египтом и Россией идут гладко", — сказал египетский чиновник.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Египет закупит почти полмиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии вместо России. По данным издания, Каиру не удалось договориться с Москвой, которая не согласилась с ценой сделки и заблокировала поставки.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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