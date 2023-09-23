В Египте опровергли информацию об отказе от российской пшеницы

Распространённая ранее в западных СМИ информация о том, что Египет отказался от закупок пшеницы из России, не является правдивой. Так в интервью телеканалу RT Arabic прокомментировал соответствующие сообщения первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави.

"Сообщение совершенно не соответствует действительности. Торговые отношения между Египтом и Россией идут гладко", — сказал египетский чиновник.