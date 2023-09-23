Лавров обсудил с главой ГА ООН Фрэнсисом деструктивность давления на страны

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН провёл встречу с её председателем Дэннисом Фрэнсисом. В ходе диалога глава МИД выразил надежду на то, что на новом посту его собеседник будет придерживаться сбалансированной позиции и внимательно прислушиваться к мнению всех государств-членов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой ГА ООН Дэннисом Фрэнсисом. Видео © t.me / МИД России

"Министр выразил надежду, что на этом ответственном посту Дэннис Фрэнсис будет придерживаться сбалансированной и равноудалённой линии, внимательно прислушиваясь к мнению всех без исключения государств-членов и не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах", — говорится в сообщении МИД РФ.

Также сообщается, что во время встречи стороны обсудили деструктивность давления на страны на площадке международной организации. Помимо этого министр и председатель выразили необходимость соблюдать закреплённый в Уставе ООН принцип "разделения труда" между ГА и другими главными органами.