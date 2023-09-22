Глава МИД Азербайджана извинился за гибель миротворцев РФ на встрече с Лавровым
Встреча Лаврова с главой МИД Азербайджана на полях Генассамблеи ООН. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с извинений за гибель шести миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", — написала Захарова в телеграм-канале и опубликовала снимок встречи.
Напомним, 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, шестеро военных погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира. Известно, что по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.