Глава МИД Азербайджана извинился за гибель миротворцев РФ на встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с извинений за гибель шести миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.