Гонконг подключил Интерпол для поиска украденных $179 млн
SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных $179 млн криптобиржи JPEX
Правоохранители Гонконга попросили представителей Интерпола оказать помощь в поиске и заморозке похищенных активов криптобиржи JPEX. Общая стоимость активов превышает 179 миллионов долларов, уточняет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в полицию обратилось свыше 2260 пострадавших от мошенников граждан. На данный момент задержано 11 человек. Эту махинацию назвали крупнейшей в истории Гонконга.
"Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой", — пишет издание.
Часть криптовалюты, связанной с махинацией, удалось заморозить. Поиск остальных средств продолжается. Группа местных офицеров также занялась мониторингом переводов цифровой валюты.
Ранее в России Верховный суд отменил оправдательный приговор россиянину по делу о легализации биткоинов. В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты и последующий разброс по чужим банковским счетам не являются отмыванием средств, полученных незаконным путём.
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