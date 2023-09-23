Гонконг подключил Интерпол для поиска украденных $179 млн

Правоохранители Гонконга попросили представителей Интерпола оказать помощь в поиске и заморозке похищенных активов криптобиржи JPEX. Общая стоимость активов превышает 179 миллионов долларов, уточняет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в полицию обратилось свыше 2260 пострадавших от мошенников граждан. На данный момент задержано 11 человек. Эту махинацию назвали крупнейшей в истории Гонконга.

"Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой", — пишет издание.

Часть криптовалюты, связанной с махинацией, удалось заморозить. Поиск остальных средств продолжается. Группа местных офицеров также занялась мониторингом переводов цифровой валюты.