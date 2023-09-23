Регион

Уведомления отключены

23 сентября, 04:23

Украинский офицер передал российским военным данные наводчиков в ДНР

РИА "Новости": Офицер ВСУ сдал военным ВС РФ данные корректировщиков в ДНР

Добровольно сдавшийся в плен офицер Вооружённых сил Украины передал российским военным подробную информацию о корректировщиках ВСУ, орудующих в Донецкой Народной Республике. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, украинский офицер также сдал данные о командовании 10-го армейского корпуса. Подробная информация о деятельности конкретных командиров хранилась в файлах на телефоне пленного военнослужащего. Кроме того, офицер ВСУ предоставил российским бойцам информацию на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности.

"Они корректируют удары, где скопление живой силы, техники, нахождение командных пунктов Вооружённых сил РФ в населённых пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооружённым силам России, когда колоны пересекают в ночное время, в дневное время и скопление этой техники", — заявил пленный.

Российские бойцы уничтожили разведгруппы ВСУ у Приютного в ДНР

Российские бойцы уничтожили разведгруппы ВСУ у Приютного в ДНР

Ранее Лайф писал, что украинские военнопленные в ДНР повидались с родственниками. Встречу организовали власти республики и волонтёры, на неё приехали люди с Украины и эмигрировавшие в Европу граждане Незалежной.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров