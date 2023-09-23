"Эра карт-бланшей закончилась": В США вынесли неутешительный приговор Киеву

Украине больше не стоит рассчитывать на неограниченную помощь со стороны Соединённых Штатов, поскольку эра карт-бланшей закончилась. Об этом заявил в беседе с Fox News член Палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц.

Республиканец раскритиковал американского лидера Джо Байдена, который, по его словам, загнал Вашингтон в тупиковое положение. Уолтц напомнил, что президент Америки отказался предоставить Конгрессу и народу конкретный план помощи Киеву и объяснить, каковы в этом интересы США.

Конгрессмен подчеркнул, что президент США заставляет американцев выворачивать карманы для Украины, в то время как европейцы этого не делают. В подтверждение своих слов политик напомнил, что Берлин отказался от требования НАТО повысить военные расходы до двух процентов от ВВП.

"И я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Украине. Эра карт-бланшей закончилась", — резюмировал Майкл Уолтц.