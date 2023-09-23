"Эра карт-бланшей закончилась": В США вынесли неутешительный приговор Киеву
Конгрессмен Уолтц заявил, что эра карт-бланшей для Украины завершилась
Украине больше не стоит рассчитывать на неограниченную помощь со стороны Соединённых Штатов, поскольку эра карт-бланшей закончилась. Об этом заявил в беседе с Fox News член Палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц.
Республиканец раскритиковал американского лидера Джо Байдена, который, по его словам, загнал Вашингтон в тупиковое положение. Уолтц напомнил, что президент Америки отказался предоставить Конгрессу и народу конкретный план помощи Киеву и объяснить, каковы в этом интересы США.
Конгрессмен подчеркнул, что президент США заставляет американцев выворачивать карманы для Украины, в то время как европейцы этого не делают. В подтверждение своих слов политик напомнил, что Берлин отказался от требования НАТО повысить военные расходы до двух процентов от ВВП.
"И я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Украине. Эра карт-бланшей закончилась", — резюмировал Майкл Уолтц.
Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Катц заявил, что решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого прекратить поставки оружия на Украину может стать примером для других стран. По словам профессора, другие страны, которые оправдывают сокращение военной поддержки Украины, на самом же деле надеются на увеличение продаж им оружия от США.
Unsplash