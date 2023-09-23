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23 сентября, 07:08

В Днепропетровске объект критической инфраструктуры получил повреждения

В украинском Днепропетровске получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее о многочисленных взрывах в городе сообщали местные СМИ. Была объявлена воздушная тревога. Кроме того, повреждён объект инфраструктуры в Харьковской области. Он находится в селе Гурьев Казачок Богодуховского района, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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В подполье сообщили об ударе по производящему танки для ВСУ заводу в Харькове

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области после серии взрывов загорелись склады и промышленный объект. Об этом рассказал глава областной администрации Максим Козицкий.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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