В Днепропетровске объект критической инфраструктуры получил повреждения

В украинском Днепропетровске получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее о многочисленных взрывах в городе сообщали местные СМИ. Была объявлена воздушная тревога. Кроме того, повреждён объект инфраструктуры в Харьковской области. Он находится в селе Гурьев Казачок Богодуховского района, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.