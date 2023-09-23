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23 сентября, 09:22

В Москве школьница выпила успокоительное перед контрольной и попала в реанимацию

В Москве школьница выпила более двух десятков таблеток транквилизатора и попала в реанимацию. Она слишком переживала перед контрольной и решила таким образом успокоить нервы, но после препарата ей стало плохо. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что девочка собиралась в школу и очень беспокоилась. Родителей уже не было дома, она достала из аптечки препарат и выпила сразу 22 таблетки. Ранее это успокоительное лекарство ей выписал врач для улучшения сна. После приёма транквилизатора десятикласснице стало плохо, она сама себе вызывала скорую помощь.

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Медики доставили отличницу в Филатовскую больницу. Подросток пояснила, что не хотела навредить себе. По её словам, она боится получить плохие оценки в школе, поэтому и решила таким образом себя успокоить. Сейчас она находится в токсикологическом отделении больницы и там выполняет домашние задания.

Ранее Лайф писал о том, что два шестиклассника в Москве выпили литр водки вместе с психотропными веществами. Школьники сделали это, поскольку решили "посидеть как взрослые". Один из них попал в реанимацию.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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