В Москве школьница выпила успокоительное перед контрольной и попала в реанимацию

В Москве школьница выпила более двух десятков таблеток транквилизатора и попала в реанимацию. Она слишком переживала перед контрольной и решила таким образом успокоить нервы, но после препарата ей стало плохо. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что девочка собиралась в школу и очень беспокоилась. Родителей уже не было дома, она достала из аптечки препарат и выпила сразу 22 таблетки. Ранее это успокоительное лекарство ей выписал врач для улучшения сна. После приёма транквилизатора десятикласснице стало плохо, она сама себе вызывала скорую помощь.

Медики доставили отличницу в Филатовскую больницу. Подросток пояснила, что не хотела навредить себе. По её словам, она боится получить плохие оценки в школе, поэтому и решила таким образом себя успокоить. Сейчас она находится в токсикологическом отделении больницы и там выполняет домашние задания.